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Факты / Украина / Политика

Коронавируса нет: когда Зеленский выйдет из самоизоляции

Тесты на коронавирус президента Украины Владимира Зеленского отрицательные.

В пятницу, 26 июня, он собирается выйти из самоизоляции.

12 июня жена президента Елена Зеленская сообщила, что заболела Covid-19.

Из-за этого президент перешел на особый режим работы.

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Лидер державы минимизировал личные контакты с другими людьми. Ежедневно проходил тестирование на коронавирус.

Где сейчас с Еленой Зеленской

Елене Зеленской установили диагноз — внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония. Она сдала ПЦР-тест на коронавирус, который оказался положительным.

Супруга президента проходит антибактериальную терапию в больнице Киева.

Сейчас состояние ее здоровья стабильное и соответствует течению пневмонии средней степени тяжести.

Источник: Радио Свобода

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