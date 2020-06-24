Коронавируса нет: когда Зеленский выйдет из самоизоляции

Тесты на коронавирус президента Украины Владимира Зеленского отрицательные.
В пятницу, 26 июня, он собирается выйти из самоизоляции.
12 июня жена президента Елена Зеленская сообщила, что заболела Covid-19.
Из-за этого президент перешел на особый режим работы.
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Лидер державы минимизировал личные контакты с другими людьми. Ежедневно проходил тестирование на коронавирус.
Где сейчас с Еленой Зеленской
Елене Зеленской установили диагноз — внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония. Она сдала ПЦР-тест на коронавирус, который оказался положительным.
Супруга президента проходит антибактериальную терапию в больнице Киева.
Сейчас состояние ее здоровья стабильное и соответствует течению пневмонии средней степени тяжести.