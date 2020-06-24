Куда полететь на море в 2020 году — цены и список рейсов из Украины

Куда полететь на море в 2020 году — стало актуальным вопросом. Из-за распространения коронавируса в мире долгое время авиасообщение между странами было закрыто.

Однако с 5 июня в Украине возобновили внутренние пассажирские авиаперевозки, а с 15 июня — международное авиасообщение.

Сейчас авиакомпании начинают восстанавливать рейсы в разные страны мира.

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Если вы планируете полететь на море в 2020 году, то авиакомпании предлагают такие маршруты в пределах Украины:

Киев — Одесса — от 500 грн (SkyUp), по средам, четвергам и пятницам;

Харьков — Одесса — от 500 грн (SkyUp), по понедельникам, средам, четвергам и субботам;

Львов — Одесса — от 500 грн (SkyUp), каждый вторник, пятницу и воскресенье;

Киев — Одесса — от 2 тыс. грн. (МАУ).

Улететь на море в 2020 году можно в Испанию, Болгарию, Грузию, Грецию, Кипр, Италию та Португалию. Авиакомпания SkyUp предлагает рейсы почти каждый день в течение всего лета:

Испания:

Киев — Аликанте — от 2,2 тыс. грн;

Киев — Тенерифе — от 5,6 тыс. грн.

Болгария:

Харьков — Бургас — от 1,7 тыс. грн;

Киев — Бургас — от 1,1 тыс. грн;

Киев — Варна — от 1,1 тыс. грн;

Львов — Бургас — от 1,1 тыс. грн;

Запорожье — Бургас — от 1,1 тыс. грн.

Грузия:

Харьков — Батуми — от 2,1 тыс. грн;

Киев — Батуми — от 1,8 тыс. грн;

Львов — Батуми — от 1,8 тыс. грн;

Одесса — Батуми — от 1,8 тыс. грн;

Запорожье — Батуми — от 1,8 тыс. грн.

Греция:

Харьков — Ираклион — от 3,6 тыс. грн;

Киев — Корфу — от 1,9 тыс. грн;

Киев — Ираклион — от 3,1 тыс. грн;

Киев — Закинтос — от 1,9 тыс. грн;

Львов — Ираклион — от 3,1 тыс. грн;

Одесса — Ираклион — от 3,2 тыс. грн;

Запорожье — Ираклион — от 3 тыс. грн.

Кипр:

Киев — Ларнака — от 2,3 тыс. грн;

Харьков — Ларнака — от 2,8 тыс. грн;

Одесса — Ларнака — от 3,2 тыс. грн;

Запорожье — Ларнака — от 1,7 тыс. грн.

Италия:

Киев — Неаполь — от 2,3 тыс. грн;

Киев — Ламеция Терме — от 2,3 тыс. грн;

Харьков — Ламеция Терме — от 3,4 тыс. грн;

Львов — Неаполь — от 1,8 тыс. грн;

Одесса — Ламеция Терме — от 3,2 тыс. грн.

Из Киева в Лиссабон можно долететь от 2 тыс. грн. на одного человека.

Компания Ryanair предлагает украинцам улететь на море в Грецию (Киев — Афины — от 900 грн), Кипр (Киев — Пафос — от 1 тыс. грн.) и в Испанию (Киев — Валенсия — от 1,5 тыс. грн).

С 18 июня Wizz Air объявил о возобновлении работы в Международном аэропорту Киев. Лоукостер возобновил рейсы из Украины в Венгрию, Германию, Данию, Эстонию, Грецию и Великобританию.

Также авиакомпания ввела новые правила пребывания в аэропорту и на борту самолета из-за пандемии коронавируса.

Открытие границ

С 1 июля страны Европы открывать границы для иностранных туристов, однако в перечень не попадут те государства, которые имеют высокий уровень заболеваемости коронавирусом.

Динамику количества больных будут мониторить за последние 14 дней, если их число составит более 20 человек на 100 тыс. населения, таких туристов не будут пускать в страны ЕС.

В июне Украина не попала в список, поскольку больных коронавирусом становится больше. Также границы стран ЕС остаются еще закрытыми для США, Бразилии и Российской Федерации.