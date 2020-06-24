Непогода в Западной Украине: принят комплекс мер по преодолению последствий стихии

Непогода в Западной Украине парализовала жизнь нескольких регионов, поэтому Государственная комиссия ТЭБ и ЧС под председательством Дениса Шмыгаля приняла комплекс мер по преодолению последствий стихии:

постоянный мониторинг гидрологической обстановки на реках региона;

организация всестороннего жизнеобеспечения пострадавшего и эвакуированного населения;

надзор за санитарно-эпидемиологической обстановкой, чтобы не допустить вспышку инфекционных заболеваний из-за загрязнения колодцев.

К 1 июля 2020 года должно быть организовано обследование разрушенных и поврежденных зданий и дорожной инфраструктуры для установления размеров нанесенного ущерба и определения объемов средств, необходимых для их восстановления.

По прогнозам Укргидрометцентра, паводковая ситуация в западном регионе должна стабилизироваться до конца этой недели. Сейчас во всех регионах осадки постепенно прекращаются, но еще возможно существенное повышение воды в водоемах региона, в частности в реке Днестр.

Потерпевшее население должно получить финансовую помощь от государства.

Министерство внутренних дел со своей стороны должно организовать охрану объектов критической инфраструктуры, зданий и имущества населения, которое эвакуировали из опасных территорий.

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Также глава правительства поручил ДСНС направить усилия на сохранение инфраструктуры, в частности мостов.

— Мы знаем, что делать и имеем последовательный план. В первую очередь надо помочь людям, дать им сейчас воду, продукты и крышу над головой. Мы начнем полностью восстанавливать инфраструктуру и жилье, когда овладеем ситуацией, — подытожил Денис Шмыгаль.

Наводнение в Западной Украине

Из-за проливных дождей в Прикарпатье затопило горнолыжный курорт Буковель. Кроме того, непогода в Украине унесла жизни трех человек и только Ивано-Франковская область получила 400 млн грн убытков.

23 июня президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину помочь пострадавшим регионам в преодолении последствий непогоды.