SkyUp Airlines возобновляет рейсы по Украине: список и цены

Авиакомпания SkyUp Airlines с 26 июня начинает возобновлять рейсы.

Цены на билеты авиакомпании SkyUp Airlines стартуют от 500 грн. Уже 26 июня полететь можно будет во Львов и Одессу.

Также с 29 июня возобновляются полеты из Киева в Харьков и Запорожье. Купить билеты можно и на рейсы со Львова в Киев и из Одессы в Киев.

Читайте: Нужна ли обсервациям туристам, которые едут в Украину транзитом через страны красной зоны

С 30 июня будет доступным авиасообщение между Киевом и Львовом.

Из Киева рейсы будут выполняться во Львов, Одессу, Харьков и Запорожье.

Также ежедневно, кроме субботы будут совершаться перелеты из Киева во Львов. Из Запорожья в Киев рейсы будут выполняться ежедневно, кроме воскресенья.

В зависимости от направления будут выполняться и межрегиональные рейсы: из Харькова во Львов, из Харькова в Одессу, со Львова в Херсон, со Львова в Одессу и обратно.

Также о возобновлении работы в Международном аэропорту Киев объявил лоукост Wizz Air. Для обеспечения физического дистанцирования во время посадки и соблюдения усиленных санитарных мер в салонах самолетов авиакомпания ввела новые правила.

Источник: SkyUp Airlines