С 24 июня во Львове ослабили карантин. Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям разрешила кафе и ресторанам принимать посетителей в помещениях.

Однако количество людей внутри не должно превышать 10 клиентов.

Также возобновляют работу спортивные и фитнес-клубы. Одновременно в зале смогут находиться до 10 посетителей.

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Кроме того, владельцы всех этих заведений должны обеспечить системное ИФА-тестирование для своих работников.

Мэр города Андрей Садовой объяснил, что такие послабления являются вынужденным шагом для сохранения малого и среднего бизнеса.

Коронавирус во Львове:

Ситуация с количеством больных коронавирусом во Львовской области остается сложной. По состоянию на 24 июня за сутки здесь зафиксировали 203 новых случая Covid-19, общее количество случаев составляет 4 423.

Однако, несмотря на сложную ситуацию, Укрзализныця с 26 июня возобновляет курсирование поездов во Львов. Компания откроет четыре рейса, купить билеты можно с 24 июня.