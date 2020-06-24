В Винницкой области из-за значительных осадков уровень воды Днестра может подняться до опасных отметок.

В Ямпольской районной государственной администрации сообщили, что уже частично подтоплены приусадебные участки в селах Михайловка, Великая Косница, Цекиновка и в городе Ямполь.

Со своей стороны, Укргидрометцентр предостерегает, что уровень воды Днестра в створе поста Могилев-Подольский может подняться до опасных отметок начального затопления водой приречных участков и отдельных объектов в районах городов Могилев-Подольский, Ямполь и отдельных населенных пунктов в Винницкой области, прилегающих к руслу реки.

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Пока уровень воды в реке Днестр составляет 4,65 м. Синоптики объявили штормовое предупреждение. Людей предупредили, что в случае повышения до 5,6 м возможно подтопление зданий.

Сейчас непогода бушует на западной Украине. В Ивано-Франковской области полностью разрушены 90 мостов и 110 км дорог.

Подтопленными остаются 187 населенных пунктов и 4 976 домов в Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях.

Источник: Ямпольская РГА, Укргидрометцентр