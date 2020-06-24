УКАБ приветствует отказ Кабмина от введения квот на импорт удобрений

В понедельник, 22 июня 2020 года, Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) приняла решение не ограничивать поставки в Украину минеральных удобрений. О готовности ввести квоты на жизненно важные для украинских аграриев компоненты в мае заявило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Урядовый курьер опубликовал сообщение о прекращении специального расследования относительно импорта в Украину минеральных удобрений с содержанием азота, фосфора и калия без применения специальных мер. Расследование было инициировано Минэкономики по обращению группы компаний Остхем, входящих в состав химической бизнес-империи Group DF.

МКМТ пришла к выводу, что введение квот с целью ограничения поставок минеральных удобрений из стран ЕС, Персидского залива, Южной Африки, Турции, Казахстана, Беларуси, Грузии, Китая и США противоречит национальным интересам Украины.

Категорическими противниками ограничений выступили сельхозпроизводители. Ассоциация Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ) предупредила официальными письмами президента и руководителей органов высшей государственной власти о катастрофических последствиях планируемых нововведений для сельскохозяйственной отрасли и негативном эффекте для экономики в целом.

По подсчетам УКАБ, в случае введения квот 50 тыс. фермеров были бы вынуждены ежегодно субсидировать группу компаний Остхем на $500 млн. Рост затрат на минудобрения неизбежно привел бы к подорожанию себестоимости аграрной продукции и росту потребительских цен.

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— Наконец-то поставлена точка в контроверсионной истории с квотами. УКАБ считает данный шаг правильным решением, которое обеспечивает сохранение национальных интересов Украины, не направлено в угоду монополистам и позволит в дальнейшем продолжать развитие аграрного сектора. Важно каждую законодательную инициативу рассматривать с разных сторон, учитывать плюсы и минусы того или иного решения для всех причастных и прогнозировать последствия, — заявил генеральный директор УКАБ Роман Сластен.

Group DF является абсолютным монополистом по производству аммиачной селитры в Украине, контролирует наибольшего производителя комплексных удобрений государственное предприятие ПАО Сумыхимпром.

В августе 2019 года по заявлению подконтрольных Group DF предприятий МКМТ начала расследование фактов резкого всплеска импорта удобрений в период 2016-2019 годов, который, как утверждали монополисты рынка, нанес непоправимый ущерб отечественному химпрому.

К слову, группа народных депутатов зарегистрировала законопроект №3656, согласно которому предлагается снизить ставку НДС с 20% до 14% для аграрного сектора.