Украина и Турция ускорят подготовку соглашения о зоне свободной торговли

Соглашения о зоне свободной торговли между странами подпишет Украина и Турция.

Об этом в телефонном разговоре договорились Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган, говорится в сообщении Офиса президента Украины.

Стороны обсудили реализацию договоренностей заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией, которое состоялось 3 февраля в Киеве.

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— Главы государств согласились принять дополнительные меры для финализации переговоров о заключении Соглашения о свободной торговле, а также усилить работу ряда отраслевых двусторонних механизмов, — говорится в сообщении.

Также обсудили практические шаги по реализации договоренностей по строительству на Херсонщине жилья для 500 семей переселенцев из оккупированного Крыма.

Турция откроется для украинцев

С 1 июля турки готовы принимать украинских туристов без самоизоляции и тестирование на Covid-19.

В то же время необходимо соблюдать противоэпидемические меры безопасности во время авиаперелета.

Туристы обязаны приобрести медицинскую страховку Безопасный туризм. Ее цена составит €15, €19 и €23.

Полис будет покрывать лечение от коронавируса. Купить его туристы смогут по прилету.