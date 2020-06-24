Украинцев, которые имеют долг по оплате коммунальных платежей, могут не отпустить за границу.

В Верховной Раде Украины недавно зарегистрировали законопроект №3613 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования порядка погашения задолженности потребителей по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Согласно этому законопроекту, предусмотрено обязательнную реструктуризацию задолженности населения, если она превышает 25% от доходов для субсидиантив и 20% — для пенсионеров и других лиц, получающих любые виды социальной помощи.

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Заместитель министра развития общин и территорий Наталья Хоцяновская отметила, что задолженность населения за потребленные комунальные услуги нужно решать, поскольку это влияет на функционирование предприятий.

Также по ее словам, долги создают неравные условия для участников рынка ЖКУ и повышают напряжение в обществе.

Зарегистрированным законопроектом предлагается ввести временные ограничения относительно должников, в частности запретить выезжать за границу, управлять автомобильным транспортом, пользование оружием и вести охоту.

Такие ограничения будут налагаться по решению суда в случае отказа платить долги за жилищно-коммунальные услуги, образовались по состоянию на 1 октября 2020 года.

Кабмин планирует перейти на наличный формат выплаты субсидий украинцам.

Об этом говорится в программе правительства. Согласно этому документу, планируется адресность предоставления жилищных субсидий населению. Также хотят ввести систему адресной социальной помощи тем, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах.