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Факты / Украина

В Одессе и Затоке: вода на трети пляжей Одесской области не соответствует нормам

В Одесской области морская вода на трети исследованных пляжей не соответствует санитарно-микробиологической норме.

Таковы данные Одесского лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины.

В частности, несоответствие нормам обнаружили на пляжах Одессы и Затоки.

— В рекреационных зонах морского водопользования на пляжах города Одессы и на пляжах Одесской области (Овидиопольский, Лиманский, Белгород-Днестровский, Килийский, Татарбунарский районы) были отобраны на санитарно-микробиологические показатели 93 пробы морской воды, из них не соответствовало нормативным требованиям — 29 проб (пляжи Одессы, рекреационная зона пгт Затока), — говорится на сайте.

Читайте: Лучшие пляжи Одессы в 2020: как добраться и вести себя в условиях коронавируса

С 22 июня, после усиления карантина, одесские пляжи будут тщательно проверять соблюдение противоэпидемических требований.

Пляжный сезон в Киеве

19 июня в Киеве официально открыли пляжный сезон. Для посещения открыли 32 зоны отдыха у воды, однако купаться разрешено только на 12 пляжах столицы.

Люди должны соблюдать санитарно-эпидемические ограничения и придерживаться дистанции ​​в 1,5 м.

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