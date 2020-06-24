В Украине могут ввести новый налог для владельцев автомобилей.

Соответствующий законопроект появился на сайте Верховной Рады.

Если депутаты поддержат такую ​​инициативу, водитель каждого дорогого авто платить за него 25 тыс. грн ежегодно.

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Также проект закона регулирует налоги:

за автомобили, которые стоят до 200 прожиточных минимумов;

за автомобили, возраст которых до 8 лет (до 2012 года выпуска).

Согласно закону, который действует сейчас, такие налоги касаются только владельцев элитных авто, возраст которых до 5 лет (т.е. до 2015 года выпуска), а стоимость составляет не менее 375 прожиточных минимумов.

В новом законопроекте предусматривается и ответственность за неуплату такого налога. В частности, его сумма будет расти уже на 60-й день неуплаты, а после 90-го дня увеличится на 20%.

Как и в действующем закона, в случае неуплаты налоговая служба имеет право изъять авто у его владельца.

Нарушение ПДД

В Украине система видеофиксации нарушений ПДД заработала с 1 июня.

Не так давно Факты ICTV рассказывали, каков размер штрафа за превышение скорости, а также предусмотрены ли другие наказания за нарушение ПДД.

В Украине допустимое превышение скорости составляет +10 км/ч. То есть там, где разрешена скорость 50 км/ч, ехать можно со скоростью не более 60 км/ч.

Превышение более чем на 20 км/ч предусматривает 255 грн, а свыше 50 км/ч — 510 грн.

Распространенное вождение в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения предусматривает штраф в 10 200 грн и лишение водительских прав на один год.