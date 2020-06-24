В Украине могут ввести новый налог для владельцев автомобилей.
Соответствующий законопроект появился на сайте Верховной Рады.
Если депутаты поддержат такую инициативу, водитель каждого дорогого авто платить за него 25 тыс. грн ежегодно.
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Также проект закона регулирует налоги:
- за автомобили, которые стоят до 200 прожиточных минимумов;
- за автомобили, возраст которых до 8 лет (до 2012 года выпуска).
Согласно закону, который действует сейчас, такие налоги касаются только владельцев элитных авто, возраст которых до 5 лет (т.е. до 2015 года выпуска), а стоимость составляет не менее 375 прожиточных минимумов.
В новом законопроекте предусматривается и ответственность за неуплату такого налога. В частности, его сумма будет расти уже на 60-й день неуплаты, а после 90-го дня увеличится на 20%.
Как и в действующем закона, в случае неуплаты налоговая служба имеет право изъять авто у его владельца.
Нарушение ПДД
В Украине система видеофиксации нарушений ПДД заработала с 1 июня.
Не так давно Факты ICTV рассказывали, каков размер штрафа за превышение скорости, а также предусмотрены ли другие наказания за нарушение ПДД.
В Украине допустимое превышение скорости составляет +10 км/ч. То есть там, где разрешена скорость 50 км/ч, ехать можно со скоростью не более 60 км/ч.
Превышение более чем на 20 км/ч предусматривает 255 грн, а свыше 50 км/ч — 510 грн.
Распространенное вождение в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения предусматривает штраф в 10 200 грн и лишение водительских прав на один год.