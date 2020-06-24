Министерство здравоохранения не запрещает посещать родственников, которые находятся в реанимации с тяжелым течением коронавируса.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Он опроверг информацию о том, что людей не пускают к родственникам реанимацию и требуют покупать костюмы за 500-700 грн, но отметил, что есть рекомендации министерства.

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— Я хочу подчеркнуть, что речь идет, прежде всего, о безопасности того человека, который находится в реанимации. Любой, кто заходит в реанимацию без соответствующей защиты является потенциальным носителем коронавирусной инфекции, — сказал он.

Степанов отметил, что человек в реанимации находится в тяжелом состоянии и относится к группе риска.

— Все рекомендации по ограничению и защите граждан, которые заходят к больному, направлены на сохранение здоровья пациента, который находится в реанимации, — резюмировал он.

Выписка из больницы

10 июня в больницах изменились правила снятия диагноза Covid-19 и выписки пациентов, которые перенесли коронавирус. Теперь для этого достаточно два критерия — отсутствие клинических симптомов и один негативный ПЦР-тест на коронавирус.

Ранее необходимо было сдать два негативных ПЦР-теста.