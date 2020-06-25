Министерство внутренних дел планирует повышать штрафы за превышение скорости.

Соответствующий законопроект предусматривает, что сумма штрафа будет увеличена в несколько раз.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко отметил, что если водитель превысил скорость до 50 км/ч, то в течение 10 дней должен оплатить 127,5 грн, если более 50 км/ч — 510 грн. Однако МВД хочет увеличить сумму до 3 400 грн в случае превышения скорости более чем на 50 км/ч.

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Также он подчеркнул, что в Украине штрафы должны начисляться в зависимости от уровня доходов нарушителя, как в Швейцарии и Финляндии.

Кроме того, с 1 июля в стране начнется контроль за переездом перекрестков на красный свет и движением по полосе для общественного транспорта.

Камеры видеофиксации нарушений ПДД

С 1 июня заработала система автоматической видеофиксации нарушений правил дорожного движения. В Киеве и Киевской области установили 50 камер, которые фиксируют правонарушения в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями.

Также в Украине планируют установить еще 58 камер в 41 месте. Сейчас уже определили 12 областей — Винницкая, Закарпатская, Запорожская, Харьковская, Черкасская, Тернопольская, Одесская, Ивано-Франковская, Львовская, Волынская, Житомирская, Ровенская.