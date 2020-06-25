В Одесской области зафиксировали антирекорд суточного прироста больных коронавирусом — за последние сутки в регионе выявили 95 новых случаев.

В области за последнюю неделю количество новых случаев Covid-19 выросло в два раза. Это больше, чем было во время пика заболеваемости — в начале мая, отметил глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.

Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в:

Болградском районе — 39 случаев;

Одессе — 15 случаев;

Измаильском районе — 16 случаев;

Овидиопольском районе — 6 случаев.

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Всего по состоянию на 25 июня в Одесской области подтвердили 1 466 случаев коронавируса, из них 50% — активных.

Новый антирекорд суточного прироста коронавируса зафиксировали и в Украине — 25 июня он составил 994 человека.

В Украине 40 008 подтвержденных случаев коронавируса, выздоровели — 17 758 человек, умерли — 1 067.

Сейчас в стране Covid-19 болеет 21 183 человека.

Источник: Максим Куцый