На трассе Одесса-Рени в пятницу 26 июня с 8.00 будет перекрыт участок в пределах 48 и 54 км (между автомобильными мостами Маяки и Паланка).
Это связано с возможным подтоплением автомобильных дорог и выхода воды на участок трассы Одесса-Рени в пределах села Маяки и понтонного моста через реку Турунчук в районе села Троицкое, что на Одесщине.
В ГСЧС сообщили, что из-за дождевого паводка возможен подъем уровня воды на речке Днестр. Поэтому рекомендуется отказаться от времяпровождения возле водоема, берега которого находятся в этом же районе.
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Также отмечается, что из-за подтопления могут пострадать села, огороды и другие объекты в селе Яськи и городе Беляевка в Одесской области.
Ранее Одесская область начала готовиться к возможным наводнениям, поскольку Бессарабия и северная часть уже страдают от непогоды.
Главы Одесской ОГА Максим Куцый порекомендовал в эти выходные жителям области и туристам не отдыхать на реке или лимане.
Непогода в Украине
23 июня в западных областях образовалась сильная непогода. Затопило Ивано-Франковскую, Черновицкую, Львовскую области, а также Прикарпатье.
Из-за наводнений повреждены 130 мостов в Ивано-Франковской области, а также повреждено 429, 7 км автодорог.
Утром 24 июня непогода в Украине обесточила 120 населенных пунктов в шести регионах страны.
Из-за дождей и порывов ветра пострадали Ивано-Франковская, Сумская, Житомирская, Киевская, Волынская и Закарпатская области Украины.