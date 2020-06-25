На трассе Одесса-Рени в пятницу 26 июня с 8.00 будет перекрыт участок в пределах 48 и 54 км (между автомобильными мостами Маяки и Паланка).

Это связано с возможным подтоплением автомобильных дорог и выхода воды на участок трассы Одесса-Рени в пределах села Маяки и понтонного моста через реку Турунчук в районе села Троицкое, что на Одесщине.

В ГСЧС сообщили, что из-за дождевого паводка возможен подъем уровня воды на речке Днестр. Поэтому рекомендуется отказаться от времяпровождения возле водоема, берега которого находятся в этом же районе.

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Также отмечается, что из-за подтопления могут пострадать села, огороды и другие объекты в селе Яськи и городе Беляевка в Одесской области.

Ранее Одесская область начала готовиться к возможным наводнениям, поскольку Бессарабия и северная часть уже страдают от непогоды.

Главы Одесской ОГА Максим Куцый порекомендовал в эти выходные жителям области и туристам не отдыхать на реке или лимане.

Непогода в Украине

23 июня в западных областях образовалась сильная непогода. Затопило Ивано-Франковскую, Черновицкую, Львовскую области, а также Прикарпатье.

Из-за наводнений повреждены 130 мостов в Ивано-Франковской области, а также повреждено 429, 7 км автодорог.

Утром 24 июня непогода в Украине обесточила 120 населенных пунктов в шести регионах страны.

Из-за дождей и порывов ветра пострадали Ивано-Франковская, Сумская, Житомирская, Киевская, Волынская и Закарпатская области Украины.