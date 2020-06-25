Несмотря на карантин, дети перед началом учебного года в школе должны пройти медицинский осмотр, в том числе и пробу Руфье для оценки работоспособности сердца.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

— Есть проба Руфье — это проба, которая определяет работоспособность сердца. То есть, возможность того или иного ребенка иметь физическую нагрузку, заниматься физкультурой, — поясным министр.

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Степанов отметил, что есть соответствующая подготовка к школе и прохождение врачей, в том числе и по пробе Руфье.

— Есть еще время, мы сняли определенные ограничения посещения, в частности, врачей, поэтому я думаю, что за это время возможно пройти эту пробу, тем более, что это касается здоровья, — добавил глава Минздрава.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 25 июня коронавирус в Украине зафиксировали у 40 008 человек. За минувшие сутки заболели еще 994 человека. Это стало новым антирекордом.

В то же время 349 человек выздоровели от Covid-19 за сутки, 16 умерли.

Всего выздоровели в Украине 17 758 человек, умерло — 1 067 человек.