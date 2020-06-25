Новая почта - график работы на День Конституции 2020

Новая почта на День Конститутции работает в обычном режиме. 28 и 29 июня график несколько отличаться, поскольку это воскресенье и понедельник.

Как работает Новая почта 28 июня 2020.

В воскресенье все почтовые отделения будут работать с 11.00 до 18.00.

График работы Новой почты на 29 июня 2020.

В понедельник почтовые отделения, принимающие посылки до 30 кг будут работать с 08.00 до 21.00.

Отделение с ограничением веса до 5 кг будут работать с 11.00 до 20.00.

Посылки до 15 кг можно отправить в отделениях НП с 09.00 до 20.00.

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День Конституции Украины

День Конституции Украины Верховная Рада приняла 28 июня 1996 года. Это был один из важных шагов в обеспечении прав человека и гражданина, что в дальнейшем повысило международный авторитет Украины на мировой арене.

Что интересно, это единственный государственный праздник, который закрепленный в самой Конституции.

Выходные на День Конституции 2020 продлятся три дня: с субботы 27 июня до понедельника 29 июня.