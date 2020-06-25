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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Гривна ослабла к доллару после трех дней роста: курс валют на 25 июня

Официальный курс доллара к гривне укрепился в 4 грн. Гривна укрепилась к евро на 5 копеек.

На 25 июня Национальный банк Украины установил курс 26,65 грн/1$ — впервые за три дня доллар укрепился на фоне гривны.

Повышение цены на евро зафиксировалось на отметке в 30,07 грн/1€.

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Курс валют в Украине на 25.06:

  • $1 — 26,60 грн;
  • €1 — 30,12 грн;
  • 1 польский злотый — 6,78 грн;
  • 10 российских рублей — 3,87 грн.

Прогноз для валютного рынка

Курс гривны к доллару не демонстрировать до конца года укрепление за тяжелой экономической ситуации в Украине.

В госбюджете-2020 заложен курс на уровне 30 грн / $ 1. Этот министр финансов Сергей Марченко называет “реалистично оптимистичным”. В то же время он может вырасти осенью.

Летом курс украинской валюты установится на отметке 27 грн / 1 $ и немного колебаться в обе стороны.

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