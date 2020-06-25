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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Когда закончится обучение для учеников школ и профтехов — даты

навчальний рік школа

Ученики промежуточных классов должны завершить учебный год до 1 июля, а одиннадцатых классов — до 31 августа.

Для учеников учреждений профобразования учебный год закончится к 31 июля. Такое решение приняли во время заседания Кабмина.

Заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий напомнила, что выпускники школ и профтехов, которые получают свидетельства о среднем образовании, освобождаются от государственной итоговой аттестации.

Но они имеют право сдавать ее по собственному желанию, в форме ВНО.

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Также она отметила, что выпускники учреждений профобразования, которые хотят сдать итоговую аттестацию в форме ВНО, смогут вовремя получить свидетельство и диплом.

Если с окончанием учебного года теперь все понятно, то совсем иная ситуация сложилась с его началом. Пойдут ли ученики в школу 1 сентября, Кабмин еще не решил.

По мнению Любомиры Мандзий, учебный год 2020-2021 для школьников начнется с 1 сентября, а для студентов первого курса — с 17 сентября.

Источник: Минобразования

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