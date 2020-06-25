Комаровский рассказал, возможно ли заразиться коронавирусом в воде

Коронавирусом нельзя заразиться во время купания в водоеме.
Об этом рассказал педиатр Евгений Комаровский.
— Очень серьезное исследование было проведено, где отмечено, что на сегодня не было доказано ни передачи вируса через воду, ни возможность сколько-нибудь значимого появления коронавируса в морской среде, — сказал он.
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В Украине купание в море и водоемах не запрещено. В частности, в Киеве с 14 июня были открыты 12 пляжей.
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что перед открытием пляжного сезона, Минздрав консультировался с Институтом эпидемиологии и инфекционных болезней.
Специалисты подтвердили, что морская соль и ультрафиолетовое излучение уничтожает возбудитель коронавируса.
В пресной воде Covid-19 может выжить, но инфицироваться достаточно сложно. Для заражения нужен очень тесный контакт.