Комаровский рассказал, возможно ли заразиться коронавирусом в воде

Коронавирусом нельзя заразиться во время купания в водоеме.

Об этом рассказал педиатр Евгений Комаровский.

— Очень серьезное исследование было проведено, где отмечено, что на сегодня не было доказано ни передачи вируса через воду, ни возможность сколько-нибудь значимого появления коронавируса в морской среде, — сказал он.

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В Украине купание в море и водоемах не запрещено. В частности, в Киеве с 14 июня были открыты 12 пляжей.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что перед открытием пляжного сезона, Минздрав консультировался с Институтом эпидемиологии и инфекционных болезней.

Специалисты подтвердили, что морская соль и ультрафиолетовое излучение уничтожает возбудитель коронавируса.

В пресной воде Covid-19 может выжить, но инфицироваться достаточно сложно. Для заражения нужен очень тесный контакт.