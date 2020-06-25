Вакцина от коронавируса: отношение украинцев

Вакцина является одни из основных способов борьбы с любой эпидемией, вызванной вирусом.

В лучших условиях, на ее разработку потребуется около 12-18 месяцев. Однако по поводу вакцины от коронавируса так уверенно сказать нельзя. Некоторые специалисты утверждаюсь, что 18 месяцев — это слишком быстро.

Вакцина еще не появилась, а вокруг нее уже есть опасения и страхи.

Так, из самых популярных “теорий” сейчас — вживление микрочипов вместе с вакциной. Это вызвало немало дискуссий по вакцинации.

Группа Рубикон провела опрос, что перевесит — страх заболеть Covid-19, или страх перед тотальной чипизацией?

Количество украинцев в начале июня, что очень боятся заболеть коронавирусом, по сравнению с началом апреля сократилось вдвое — до 21% с 40%.

Количество тех, кто скорее опасается такой возможности, остается стабильным и составляет 26%.

Также стабильный процент тех, кто скорее не боится заболеть — 15%.

Зато с начала июня стало больше тех, кто вообще не боится заболеть коронавирусом (20% в июне против 8% в апреле).

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Больше всего заболеть коронавирусом боятся женщины и пожилые люди, а среди тех, кто не боится — мужчины и молодежь.

По готовности воспользоваться бесплатной вакциной от коронавируса прямо сейчас украинцы разделились на две группы: воспользовались бы такой возможностью 41% опрошенных, не делали вакцинации 49% респондентов.

Опрос проводился в период с 10 по 16 июня 2020 года. Всего опрошено 1 009 респондентов в возрасте от 18 лет и старше на всей территории Украины, кроме Крыма и Донецкой, Луганской областей.

Метод опроса — телефонные интервью. Максимальная погрешность выборки не превышает +/- 3,7%.

Всемирная организация здравоохранения надеется до конца 2020 года изобрести вакцину от коронавируса.

Приоритет отдадут: