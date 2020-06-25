МАУ расширяет направления полетов на лето — список рейсов

С ослаблением карантина в разных странах мира компания Международные авиалинии Украины возобновляет полеты в другие страны.
В то же время восстанавливаются внутренние рейсы из Киева в Херсон, Одессу и Львов.
В период з 1 по 30 июля полеты в Одессу, Львов и Херсон будут осуществляться по пятницам и с возвращением в столицу еженедельно.
С августа маршрут Киев-Одесса будет летать в понедельник, среду, пятницу и воскресенье (Одесса-Киев: понедельник, вторник, четверг, суббота). С 16 по 31 августа может также прибавится рейс по четвергам.
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Список регулярных международных авиарейсов из Киева в:
- Стамбул;
- Тель-Авив;
- Амстердам,
- Франкфурт;
- Париж;
- Дубай;
- Тбилиси;
- Батуми;
- Ларнаку,
- Афины;
- Лондон,
- Ниццу;
- Рим
- Неаполь;
- Баку;
- Берлин;
- Милан;
- Мюнхен;
- Прагу;
- Ереван;
- Мадрид;
- Вену;
- Барселону;
- Кишинев;
- Торонто.
В период c 1 по 15 июля МАУ планирует выполнять рейсы Киев-Стамбул по пятницам и воскресеньям.
Одесса-Стамбул — каждую субботу, Киев — Тель-Авив — по четвергам и воскресеньям. Одесса — Тель-Авив — еженедельно.
По вторникам и субботам предусматриваются рейсы Киев — Амстердам, по средам и воскресеньям рейсы Киев-Париж.
С 16 по 30 июля, по обнародованным данным, программу расширят рейсы Киев — Стамбул и Киев — Тель-Авив, которые будут выполняться по вторникам. Рейсы в Дубай начнут выполняться по средам и субботам.
Восстановление авиасообщения
Украина возобновила полеты авиации внутри страны и за границу с 15 июня.
В аеропортах заработали правила поведения пассажиров — в терминал пускают только пассажиров с билетами и в масках и с санитайзерами. На входе в терминал всем измеряют температуру. Если она больше чем +38°С — человека отправляют домой. Авиакомпания возвращает деньги за билет.
Также полеты осуществляют с соблюдением социальной дистанции.
Источник: МАУ