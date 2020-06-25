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Факты / Украина / Общество

МАУ расширяет направления полетов на лето — список рейсов

С ослаблением карантина в разных странах мира компания Международные авиалинии Украины возобновляет полеты в другие страны.

В то же время восстанавливаются внутренние рейсы из Киева в Херсон, Одессу и Львов.

В период з 1 по 30 июля полеты в Одессу, Львов и Херсон будут осуществляться по пятницам и с возвращением в столицу еженедельно.

С августа маршрут Киев-Одесса будет летать в понедельник, среду, пятницу и воскресенье (Одесса-Киев: понедельник, вторник, четверг, суббота). С 16 по 31 августа может также прибавится рейс по четвергам.

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Список регулярных международных авиарейсов из Киева в:

  • Стамбул;
  • Тель-Авив;
  • Амстердам,
  • Франкфурт;
  • Париж;
  • Дубай;
  • Тбилиси;
  • Батуми;
  • Ларнаку,
  • Афины;
  • Лондон,
  • Ниццу;
  • Рим
  • Неаполь;
  • Баку;
  • Берлин;
  • Милан;
  • Мюнхен;
  • Прагу;
  • Ереван;
  • Мадрид;
  • Вену;
  • Барселону;
  • Кишинев;
  • Торонто.

В период c 1 по 15 июля МАУ планирует выполнять рейсы Киев-Стамбул по пятницам и воскресеньям.

Одесса-Стамбул — каждую субботу, Киев — Тель-Авив — по четвергам и воскресеньям. Одесса — Тель-Авив — еженедельно.

По вторникам и субботам предусматриваются рейсы Киев — Амстердам, по средам и воскресеньям рейсы Киев-Париж.

С 16 по 30 июля, по обнародованным данным, программу расширят рейсы Киев — Стамбул и Киев — Тель-Авив, которые будут выполняться по вторникам. Рейсы в Дубай начнут выполняться по средам и субботам.

Восстановление авиасообщения

Украина возобновила полеты авиации внутри страны и за границу с 15 июня.

В аеропортах заработали правила поведения пассажиров — в терминал пускают только пассажиров с билетами и в масках и с санитайзерами. На входе в терминал всем измеряют температуру. Если она больше чем +38°С — человека отправляют домой. Авиакомпания возвращает деньги за билет.

Также полеты осуществляют с соблюдением социальной дистанции.

Источник: МАУ

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