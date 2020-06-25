В Украине и мире экономическая ситуация не стабильна и многие люди потеряли работу. Поэтому возник вопрос, какие самые востребованые професии в 2020 году, смотрите в материале Фактов ICTV.

Международная тренинговая компания Guthrie-Jensen на основе исследования, проанализировав мировую экономику, создала список актуальных профессии 2020:

Аналитики

Аналитик данных — специалист в области математики, статистики, бизнеса и экономики. Он должен уметь анализировать данные и делать из них выводы. Цель — эффективное достижение бизнес-целей.

Медицина

На фоне последних событий, в мире, большое внимание привлечено к медицине. Поэтому в 2020 году востребованными стали врачи различных направлений, а еще фармацевты и ветеринары.

Менеджеры и специалисты по продаже

Кризис, бесспорно, влияет на рынок, так востребованными стали руководители, которые смогут грамотно и быстро поднять или удержать на плаву компанию.

Читайте: Какие профессии будут востребованы, когда снимут карантин

Если говорить об специалистах по продаже, то больший акцент на антикризисные коммуникации — технологии, которые позволяют предотвратить кризис, а еще суметь в нестабильной ситуации сориентироваться и представить или продать продукт.

IT-специалисты

Спрос на IT-специалистов был большой и в прошлые годы, но размах эта профессия приобретает в 2020 году, через распространение новейших технологий и опору на дистанционную работу в связи с Covid19.

Образовательные специалисты (учителя, преподаватели, тренеры и т.д.)

В мире, как и в Украине, вырос спрос на образовательную отрасль. Теперь профессия учителя, преподавателя и тренера возвращает свою популярность и становится самой востребованой профессией 2020.

Дизайнер

Дизайнеры снова набирают популярность, особенно в промышленной отрасли.

Какие профессии востребованы в Украине, кроме представленных выше: автомеханики, сантехники, электрики, каменщики и художники, мастера декоративных работ и столярно-плотницких работ, работники сельскохозяйственной деятельности, инженеры и повара.

Наиболее оплачиваемые рабочие профессии — топ-3

Наиболее высокооплачиваемыми рабочими профессиями в Украине есть строители, рабочие транспортно-логистической отрасли, сферы производства, энергетики и охраны. В среднем работники этих профессий зарабатывают 14 300 грн в месяц.