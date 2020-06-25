Пышногрудая Мила Кузнецова мечтает стать украинкой с рекордно большим бюстом. Без внимания женщина не остается никогда, ее замечают везде и все. У нее 13 размер груди.

— Я горжусь, что у меня такая грудь. И всегда меня спрашивают: не болит спина, как ты спишь. Я вообще чувствую себя прекрасно, — рассказывает женщина.

Миле — 32 года, родом она из Полтавщины. Женщина имеет два образования: юридическое и экономическое. Работает помощником адвоката и моделью, успела получить титул мисс мира в категории плюс сайз.

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В школе Мила немного комплексовала, потому что очень выделялась среди девочек-сверстниц. Однако когда повзрослела, то поняла: пышные формы — это настоящая гордость.

Женщина активно занимается спортом, ежедневно проезжает десятки километров на велосипеде и плавает. Но есть один нюанс — с такой грудью бегать сложно.

В обхвате груди 133 сантиметра. Специалисты из национального реестра рекордов столько намерили тоже. Прошлый триумф — 128 сантиметров и принадлежит землячке Милы. Но она, очевидно, уже переросла свою конкурентку. Последнее слово за медиками, которые должны проверить, действительно ли грудь натуральная.

Недавно челлендж #сисечныйчеллендж начал набирать популярность в сети. Женщины фотографируются без бюстгальтера и выкладывают снимки в Instagram.