Коронавирус в Украине 25 июня 2020: оперативная статистика МОЗ

По состоянию на 25 июня в Украине зафиксировали 40 008 случаев коронавируса. За минувшие сутки заболели еще 994 человека.

349 человек из числа ранее заболевших Covid-19 выздоровели, 16 умерли.

Всего выздоровевших в Украине 17 758 человек, умерли — 1 067 человек.

Сейчас в Украине Covid-19 болеет 21 183 человек, что на 629 больше, чем днем ранее.

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Лидируют по числу подтвержденных случаев заражения Covid-19 за минувшие сутки: Львовская область (204 случая), Одесская область (95 случаев), Закарпатская область (85 случаев), Ровенская область (84 случая), в Киеве (85 случаев).

В общем заболевание подтверждено у 2 936 детей и 6 346 медиков. В госпитализации нуждались 10 870 человек, подключении к аппарату ИВЛ — 372 пациента. 29 198 больных находились на амбулаторном лечении. Выздоровели 3 850 медработников.

Днем ранее, 24 июня, сообщалось о 940 новых заболевших Covid-19 за сутки, 23 июня было 833 инфицированных, 22 июня – 681 заболевший.