Одесская область начала готовиться к возможным наводнениям, поскольку Бессарабия и северная часть уже страдают от непогоды.

Кроме того, по словам главы Одесской ОГА Максима Куцого, большое количество воды в регион надвигается с Западной Украины.

Поэтому он порекомендовал в эти выходные жителям области и туристам не отдыхать на реке или лимане.

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Чтобы предотвратить возможную беду, уже мобилизовали руководителей Беляевского и Белгород-Днестровского районов, Маяковский и Яськовской ОТО, поскольку именно они могут быть поражены непогодой в первую очередь.

Работники ГСЧС, Нацполиция и пограничники работают, чтобы принять все необходимые меры безопасности и ограничить доступ людей в ближайшие дни к потенциально опасным местам.

Сейчас от подтоплений особенно страдают западные регионы. Из-за непогоды в Украине пострадали 285 населенных пунктов.

Отдельные области понесли значительные убытки. В частности, Ивано-Франковская ОГА называла сумму около 400 млн грн.

Чтобы помочь населению Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской и Львовской областей после наводнений, правительство выделило 754 млн грн из резервного фонда.