Плохо будет всем: Зеленский сказал, когда может быть пик Covid-19

Пик заболевания коронавирусом в Украине может произойти посреди лета, если не остановить рост количества новых инфицирований.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский.

Он отметил, что из-за ежедневного роста больных коронавирусом, в больницах некоторых областей заполнено уже более половины койкомест.

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— Если не остановить этот рост, будем иметь пик заболевания прямо посреди лета. Плохо будет всем. Тогда никто не будет рад ослаблению карантина, – сказал он.

По статистике коронавируса в Украине 25 июня количество случаев превысило 40 тыс., а суточных прирост составил 994 новых пациента.

В связи с этим министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине собираются развернуть вторую волну больниц для больных коронавирусом.