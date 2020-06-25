Что для этого нужно иметь?
- квитанцию об оплате штрафа;
- доступ к банковскому ресурсу (быть клиентом банка);
- данные самой карты.
Как оплатить штраф ПДД через Приват24 на компьютере?
- Авторизуйтесь в интернет-банке (введите логин и пароль).
- Выберите Мои платежи.
- В строке Создать новый платеж введите ключевое слово: штрафы или ПДД.
- Выберите область.
- Введите реквизиты штрафа и сумму.
- Добавьте в корзину и подтвердите платеж.
Квитанция об оплате штрафа будет направлена на вашу электронную почту.
Как оплатить штраф в приложении Приват24 ?
- выполните вход в приложение банка;
- пункт Мои платежи;
- создайте новый платеж;
- пункт Поиск компании и вводите слово ПДД;
- шаблон Оплата штрафа ПДД и парковки;
- выберите область;
- введите реквизиты штрафа и сумму;
- подтвердите платеж.