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Нарушение ПДД: как оплатить штраф через Приват24
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Нарушение ПДД: как оплатить штраф через Приват24

Нарушение ПДД: как оплатить штраф через Приват24

Для того, чтобы оплатить штраф ПДД не нужно тратить много времени, ведь это можно сделать с помощью банковской карты в интернет-банке.

Что для этого нужно иметь?

  • квитанцию ​​об оплате штрафа;
  • доступ к банковскому ресурсу (быть клиентом банка);
  • данные самой карты.

Как оплатить штраф ПДД через Приват24 на компьютере?

  1. Авторизуйтесь в интернет-банке (введите логин и пароль).
  2. Выберите Мои платежи.
  3. В строке Создать новый платеж введите ключевое слово: штрафы или ПДД.
  4. Выберите область.
  5. Введите реквизиты штрафа и сумму.
  6. Добавьте в корзину и подтвердите платеж.

Квитанция об оплате штрафа будет направлена ​​на вашу электронную почту.

Как оплатить штраф в приложении Приват24 ?

  • выполните вход в приложение банка;
  • пункт Мои платежи;
  • создайте новый платеж;
  • пункт Поиск компании и вводите слово ПДД;
  • шаблон Оплата штрафа ПДД и парковки;
  • выберите область;
  • введите реквизиты штрафа и сумму;
  • подтвердите платеж.

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