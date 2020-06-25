Наводнение в Западной Украине: МИД обратился за помощью к ЕС и НАТО

Из-за наводнений в Западной Украине Министерство иностранных дел обратилось за помощью к государствам-партнерам, а также в штаб-квартиры НАТО и ЕС.

Глава МИД Дмитрий Кулеба объяснил, что это нужно, чтобы активировать механизм гражданской защиты ЕС и привлечь Евроатлантический центр НАТО по реагированию на катастрофы природного и техногенного характера.

Ведомство рассчитывает на поддержку партнерами усилий правительства по защите жизни и здоровья граждан Украины, объектов критической инфраструктуры, уменьшение негативного воздействия природного бедствия на хозяйственную деятельность.

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В Ивано-Франковскую область уже направили дополнительные подразделения МВД, Нацгвардии, ГСЧС с соответствующей техникой.

Кроме того, сегодня во время заседания Кабмин выделил 754 млн грн из резервного фонда, чтобы помочь населению Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской и Львовской областей после наводнений.

Поскольку из-за наводнения в Западной Украине сильно подтопило 285 населенных пунктов, вода унесла жизни трех человек.