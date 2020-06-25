В Харьковской области Нацполиция задержала мужчину, который наладил сбыт взрывчатых веществ и устройств.

Работники правоохранительных органов разоблачили канал, через который занимались продажей пластида, тротила и детонаторов.

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По данным полиции, накануне они задержали злоумышленника при продаже 10 кг пластида, который оказался бывшим военным.

— В среду, 24 июня, сотрудники управления стратегических расследований в Харьковской области задержали мужчину при продаже партии взрывчатки. В частности тротиловых шашек общим весом 1,5 кг, 10 кг пластида и электродетонаторы, — говорится в сообщении.

Также злоумышленник успел обменять полученные деньги в пункте обмена валют на €800.

Ранее сотрудниками правоохранительных органов уже было обнаружено продажу взрывателей, пластида и тротила на сумму $500 этим человеком.

Злоумышленнику планируют сообщить о подозрении по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Мужчине грозит лишение свободы от трех до семи лет.







Продавал пластид и детонаторы: на Харьковщине задержали бывшего военного / 2 фотографии

Преступления в Харьковской области

На Харьковщине СБУ разоблачили преступную группировку, которая похищала деньги с банковских карточек через вмешательство в работу банковских систем.

В состав преступной группировки входило 15 человек. Они использовали компьютерные вирусы, с помощью которых похищались реквизиты счетов и персональные данные граждан Украины, Европы и США.

Во время обысков правоохранители обнаружили более 40 единиц компьютерной техники, банковские карты, наличные, документы на движимое и недвижимое имущество за рубежом и в Украине и ценности на 12 млн грн.