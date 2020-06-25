Карантин в Украине: что происходит 25 июня (КАРТА)

25 июня в Украине зафиксировали 40 008 случаев коронавируса. За последние сутки заболели еще 994 человека.

За минувшие сутки побороли болезнь 349 пациентов, однако от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 16 человек.

Наибольшее количество выявленных случаев фиксируют во Львовской области (204 случая), Одесской (95 случаев) и Закарпатской (85 случая).

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По словам президента Украины Владимира Зеленского, пик коронавируса в Украине может быть уже посреди лета, если не остановить рост количества новых инфицирований. Сейчас в больницах некоторых областей заполнено уже более половины койкомест.

В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что из-за того, что украинцы игнорируют противоэпидемические меры, в стране могут ввести жесткий карантин.

Шмыгаль отметил, что Украина вошла в серьезную волну заболеваемости коронавируса.

25 июня на заседании правительства приняли решение разрешить тем, кто въезжает в Украину, не проходить обсервацию и не находится на самоизоляции. Однако это возможно будет только в том случае, если ПЦР-тест покажет отрицательный результат.

Также со 2 июля будет разрешена работа кинотеатров, но только с 50% загрузкой.

Согласно опросу, 21% украинцев боится заболеть коронавирусом. Количество тех, кто скорее опасается такой возможности, остается стабильным и составляет 26%.

За все время пандемии в стране зафиксировали 1 067 летальных случаев из-за коронавируса, выздоровели 17 758 пациентов.

Сейчас в Украине коронавирусом болеет 21 183 человека, что на 629 больше, чем днем ранее.

За время пандемии коронавирус подтвердился у 2 936 детей и 6 346 медиков.

Днем ранее, 24 июня, сообщалось о 940 новых заболевших Covid-19 за сутки, 23 июня было 833 инфицированных, 22 июня – 681 заболевший.