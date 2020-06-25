Люди, которые въезжают в Украину, могут не проходить обсервацию и не находится на самоизоляции при условии отрицательного результата ПЦР-теста.

Такое решение было принято на заседании правительства и внесли изменения в постановление Кабмина №392.

Разрешение не проходит обсервацию коснется людей, которые пересекают государственную границу или контрольный пункты пропуска из временно оккупированных территорий.

Читайте: Европа открывает границы: куда пускают туристов и какие ограничения действуют

— Также предлагается внести уточнения относительно полиса страхования для иностранцев и лиц без гражданства, пересекающих государственную границу, — сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Министерство здравоохранения разделило страны мира на красную и зеленую зоны по количеству активных случаев коронавируса. В красную зону попали 50 стран, где количество больных составляет 40 человек на 100 тыс. населения.

Таким образом, украинцам не рекомендуют посещать Великобританию, Нидерланды, Испанию, Францию, Италию, Швецию, Россию, Беларусь, а также США и Канаду.

Однако, туристам, которые едут в Украину транзитом через страны из красной зоны разрешено не проходить обсервацию.

Фото: Госпогранслужба