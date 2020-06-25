25 июня в Киеве коронавирус обнаружили у 4 609 человек, суточный прирост Covid-19 — 81 случай.

Среди новых больных — три медика, информирует пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко.

За сутки в столице заболели вирусом:

51 женщина — от 18 до 78 лет;

23 мужчины — от 18 до 80 лет;

три девочки — от 2 до 14 лет;

четыре мальчика — от 7 до 17 лет.

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Выздороветь от болезни удалось 1 473 жителям Киева, за сутки — 33. 12 человек отправили за последние сутки на лечение в больницу, другие — находятся дома.

Больше всего новых случаев обнаружили в Дарницком районе города — 13 человек.

По состоянию на 25 июня в Украине диагностировали 40 008 случаев коронавируса, за прошедшие сутки — 994 новых.

За все время 1 067 человек умерли от вируса в Украине, за сутки — 16.

Выздоровели от болезни 17 758 человек, за сутки — 349.