Киев сковали 8-балльные пробки (КАРТА)

На вечер 25 июня дороги Киева стоят в 8-балльных пробках.

Большая тянучка на проспекте Лобановского и на проспекте Победы в сторону выезда из города.

Тянучка из грузовиков едет на Северном мосту в обе стороны. В то же время на Южном мосту пробка есть со стороны правого берега.

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Сплошной затор стоит на Окружной дороге Киева — от Одесской площади до пересечения с проспектом Палладина. Причина — ремонт дороги и аварии.

Затруднено движение в районе Набережного шоссе.

Пробки на левом берегу Киева

На левом берегу традиционно стоит в 6-бальном пробке Броварской проспект. Авария сковала проезд возле станции метрополитена Черниговская.

Проблема с проездом есть на бульваре Перова. Также есть осложнения на съездах с мостов через Днепр.

Зеленский пообщался с дальнобойщиками

Президент Владимир Зеленский в одной из групп социальных сетей, посвященной дальнобойщикам, пообщался с ними через видео. В группе обсуждали, как обойти посты полиции и пробки. Президент выложил видео в котором назвал водителей ”засранцами”.

В Украине в жару запрещено ездить грузовикам по дорогам общего пользования и въезжать в города. В то же время многие водители игнорируют данное правило.

Источник: Google Maps