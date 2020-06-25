Киев сковали 8-балльные пробки (КАРТА)

На вечер 25 июня дороги Киева стоят в 8-балльных пробках.
Большая тянучка на проспекте Лобановского и на проспекте Победы в сторону выезда из города.
Тянучка из грузовиков едет на Северном мосту в обе стороны. В то же время на Южном мосту пробка есть со стороны правого берега.
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Сплошной затор стоит на Окружной дороге Киева — от Одесской площади до пересечения с проспектом Палладина. Причина — ремонт дороги и аварии.
Затруднено движение в районе Набережного шоссе.
Пробки на левом берегу Киева
На левом берегу традиционно стоит в 6-бальном пробке Броварской проспект. Авария сковала проезд возле станции метрополитена Черниговская.
Проблема с проездом есть на бульваре Перова. Также есть осложнения на съездах с мостов через Днепр.
Зеленский пообщался с дальнобойщиками
Президент Владимир Зеленский в одной из групп социальных сетей, посвященной дальнобойщикам, пообщался с ними через видео. В группе обсуждали, как обойти посты полиции и пробки. Президент выложил видео в котором назвал водителей ”засранцами”.
В Украине в жару запрещено ездить грузовикам по дорогам общего пользования и въезжать в города. В то же время многие водители игнорируют данное правило.
Источник: Google Maps