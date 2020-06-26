Коронавирус в Украине 26 июня 2020: оперативная статистика МОЗ

Коронавирус в Украине 26 июня подтвердили в 41 117 украинцев, новых случаев — 1 109.
Умерло от осложнений коронавируса 19 человек, всего жизнь потеряли 1 086 человек.
За сутки излечился 541 украинец. Всего болезнь преодолели 17 758 пациентов, по данным мониторинговой системы СНБО.
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В больницу 26 июня госпитализированно 205 человек.
Среди больных 135 детей (всего 3 171) и 74 медработника (всего 6 420).
Сделано 27 154 тестов на Covid-19. Из них 13 916 метол ПЦР. Еще 13 238 — методом ИФА.
Всего проведено 620 624 тестирование методом ПЦР.
В больницу 26 июня госпитализированные 205 человек. Сейчас занято 3 839 коек с 23 419, выделенных для больных коронавирусом.
Среди больных — 58% женщин и 42% мужчин.
Распространение коронавируса по регионам:
Во Львовской области — 209 новых случаев, три смерти, в Ровенской — 116 новых случаев и две смерти. Рекорд в Киеве — 113 новых случаев и один погибший.
Ни одного нового случая не выявлено в Запорожской области.
Covid-19 выявлено:
- в Винницкой области — 1 788 случаев;
- в Волынская область — 2 096 случаев;
- в Днепропетровской области — 1 081 случай;
- в Донецкой области — 412 случаев;
- в Житомирской области — 1 366 случаев;
- в Закарпатской области — 2 547 случаев;
- в Запорожской области — 561 случай;
- в Ивано-Франковской области — 2 217 случаев;
- в Кировоградской области — 640 случаев;
- в Киеве — 4 726 случаев;
- в Киевской области — 2 419 случаев;
- во Львовской области — 4 836 случаев;
- в Луганской области — 76 случаев;
- в Николаевской области — 384 случая;
- в Одесской области — 1 529 случаев;
- в Полтавской области — 304 случая;
- в Ровенской области — 3 364 случая;
- в Сумской области — 284 случая;
- в Тернопольской области — 1 857 случаев;
- в Харьковской области — 1 993 случая;
- в Херсонской области — 190 случаев;
- в Хмельницкой области — 724 случая;
- в Черновицкой области — 4 582 случая;
- в Черкасской области — 627 случаев;
- в Черниговской области — 514 случаев.
Данных по оккупированному Крыму и Донбассу нет.
Города, в которых больше всего придерживаются самоизоляции:
- Ивано-Франковск — 20,57%
- Киев — 16,53%
- Львов — 23,43%
- Ужгород — 18,43%
- Черновцы — 16,9%.
Днем ранее, 25 июня, Украина побила свой антирекорд — 994 новых случая Covid-19. Всего зафиксировали 40 008 больных коронавирусом.
Последние два дня количество больных постоянно растет и не падает меньше 900 случаев в сутки. Некоторые эксперты связывают это с увеличением количества ПЦР-тестов в Украине. В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль обвинил украинцев в несоблюдении карантина.