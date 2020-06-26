Коронавирус в Украине 26 июня 2020: оперативная статистика МОЗ

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1 109 за сутки: в Украине очередной антирекорд среди больных коронавирусом

Коронавирус в Украине 26 июня подтвердили в 41 117 украинцев, новых случаев — 1 109.

Умерло от осложнений коронавируса 19 человек, всего жизнь потеряли 1 086 человек.

За сутки излечился 541 украинец. Всего болезнь преодолели 17 758 пациентов, по данным мониторинговой системы СНБО.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

В больницу 26 июня госпитализированно 205 человек.

Среди больных 135 детей (всего 3 171) и 74 медработника (всего 6 420).

Сделано 27 154 тестов на Covid-19. Из них 13 916 метол ПЦР. Еще 13 238 — методом ИФА.

Всего проведено 620 624 тестирование методом ПЦР.

В больницу 26 июня госпитализированные 205 человек. Сейчас занято 3 839 коек с 23 419, выделенных для больных коронавирусом.

Среди больных — 58% женщин и 42% мужчин.

Распространение коронавируса по регионам:

Во Львовской области — 209 новых случаев, три смерти, в Ровенской — 116 новых случаев и две смерти. Рекорд в Киеве — 113 новых случаев и один погибший.

Ни одного нового случая не выявлено в Запорожской области.

Covid-19 выявлено:

  • в Винницкой области — 1 788 случаев;
  • в Волынская область — 2 096 случаев;
  • в Днепропетровской области — 1 081 случай;
  • в Донецкой области — 412 случаев;
  • в Житомирской области — 1 366 случаев;
  • в Закарпатской области — 2 547 случаев;
  • в Запорожской области — 561 случай;
  • в Ивано-Франковской области — 2 217 случаев;
  • в Кировоградской области — 640 случаев;
  • в Киеве — 4 726 случаев;
  • в Киевской области — 2 419 случаев;
  • во Львовской области — 4 836 случаев;
  • в Луганской области — 76 случаев;
  • в Николаевской области — 384 случая;
  • в Одесской области — 1 529 случаев;
  • в Полтавской области — 304 случая;
  • в Ровенской области — 3 364 случая;
  • в Сумской области — 284 случая;
  • в Тернопольской области — 1 857 случаев;
  • в Харьковской области — 1 993 случая;
  • в Херсонской области — 190 случаев;
  • в Хмельницкой области — 724 случая;
  • в Черновицкой области — 4 582 случая;
  • в Черкасской области — 627 случаев;
  • в Черниговской области — 514 случаев.

Коронавирус в Украине 26 июня 2020: оперативная статистика МОЗ

Данных по оккупированному Крыму и Донбассу нет.

Города, в которых больше всего придерживаются самоизоляции:

  • Ивано-Франковск — 20,57%
  • Киев — 16,53%
  • Львов — 23,43%
  • Ужгород — 18,43%
  • Черновцы — 16,9%.

Днем ранее, 25 июня, Украина побила свой антирекорд — 994 новых случая Covid-19. Всего зафиксировали 40 008 больных коронавирусом.

Последние два дня количество больных постоянно растет и не падает меньше 900 случаев в сутки. Некоторые эксперты связывают это с увеличением количества ПЦР-тестов в Украине. В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль обвинил украинцев в несоблюдении карантина.

Источник: СНБО

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