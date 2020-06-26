66% украинцев убеждены, что коронавирус создали специально — исследование

Большая часть украинцев считает, что коронавирус был создан искусственно. Такого мнения придерживается 66% жителей страны.

Из них 37% — убеждены, что вирус был специально разработан и намеренно распространенный в мире для уменьшения численности населения, говорится в опросе Киевского международного института социологии.

Еще 29% выбрали вариант, коронавирус изготовлен в лаборатории и попал в природе случайно.

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Почти 18% опрошенных считают, что Covid-19 появился естественным путем. Еще 16% затруднились ответить.

Где возник коронавирус

Людям, которые выбрали вариант об искусственном происхождении и случайном распространении, ставили дополнительный вопрос, в какой, по их мнению, стране его создали.

70% респондентов считают, что коронавирус был искусственно разработан в Китае, еще 5% назвали США, 3% — Россию. Остальные затруднились ответить.

Кто ответственен за коронавирус

Людям, которые верят в нарочитую разработку и распространение коронавируса, задавали вопросы, кто за это ответственен.

По их мнению:

Китай — 26%;

США — 11%;

Россия — 2%;

49% — затруднились ответить.

Исследование продолжалось с 31 мая по 4 июня. Методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опросили 2000 респондентов возрасте от 18 лет и старше. Статистическая погрешность — 1,4%.

Коронавирус в Украине

Сейчас в Украине зафиксировали 1 108 новых случаев Covid-19 за сутки. Всего инфекцию подтвердили в 41 117 украинцев.

В то же время, по данным Всемирного центра данных Геоинформатика и устойчивое развитие при КПИ им. Игоря Сикорского, с конца мая 2020 началась фаза медленного угасания пандемии.

Количество тех, кто выздоровел постепенно увеличивается по сравнению с количеством инфицированных. Но судя по статистике — данные не верны, так как на прошлой неделе фиксируется существенное увеличение количества больных.

Источник: Киевский междунароный институт социологии