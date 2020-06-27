Авикакастастрофа МАУ: Иран передаст Франции черные ящики для расшифровки

Июнь, 26, 2020 в 21:26

Иран согласился передать во Францию ​​для расшифровки бортовых самописцев самолета МАУ рейса PS752, который сбили над Тегераном в январе.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

По его словам, для того чтобы завершить техническое расследование, нужно расшифровать черные ящики. Именно это сможет сделать Франция. В расшифровке также примут участие и лучшие эксперты Украины.

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— Это малый, но важный шаг, который приближает прежде всего семьи погибших и всю Украину к установлению правды о катастрофе и справедливости, — написал заместитель министра.

Также он отметил, что сейчас продолжается расследование, которое поможет выяснить, кто причастен к катастрофе.

— Мы продолжим свою работу над установлением справедливости и привлечением к ответственности всех причастных, — добавил Енин.

8 января в Иране разбился самолет МАУ, который следовал в Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, из них 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.