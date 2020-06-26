По состоянию на 26 июня в Киеве зафиксировали 4 724 случаев коронавируса, за сутки обнаружили 115 человек, заболевших Covid-19.

Сейчас это очередной антирекорд по количеству новых случаев коронавирусной инфекции в сутки.

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Сейчас заболели еще девять медиков.

За последние сутки умер один человек. Всего от коронавируса в Киеве зафиксировали 102 летальных случая.

Выздоровели 17 человек, за весь период Covid-19 преодолели 1 490 киевлян.

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В больницы были госпитализированы 25 пациентов, остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Больше всего случаев коронавируса зафиксировали в Дарницком районе — 19. В Днепровском и Оболонском — по 18, а в Деснянском районе — 15 случаев.

Также мэр Киева Виталий Кличко отметил, что в столице увеличилось количество заболеваний коронавирусом у детей. В июне Covid-19 диагностировали у 139 детей. За весь период пандемии заболели 377 маленьких пациентов.

Сейчас на стационарном лечении находится 16 детей, а самому маленькому инфицированному только 10 дней.

В Украине 26 июня диагностировали 41 117 новых случаев коронавируса. За последние сутки — 1 109.

От осложнений умерли 19 человек, за весь период пандемии жизнь потеряли 1 086 больных. За последние сутки вылечился 541 пациент с коронавирусом. Всего болезнь смогли преодолеть 17 758 украинцев.

Наибольший прирост числа больных зафиксировали во Львовской области — 209 новых случаев, три смерти, и в Ровенской — 116 новых случаев и две смерти.