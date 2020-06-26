Минздрав обновил список стран красной зоны (ДОКУМЕНТ)

Минздрав Украины обновил список стран со сложной эпидситуацией и высоким уровнем распространения коронавируса.

По состоянию на 26 июня 2020 года в красную зону попало более 50 государств, среди которых США, соседние РФ и Беларусь.

Из-за сложной ситуации с коронавирусом в красную зону министерство отнесло и Украину, показатель — 50,6.

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Кроме того, в нее попали Великобритания, Франция, Бельгия, Португалия, Испания, Израиль, Египет, Молдова, Швеция и Канада. Эти страны Минздрав не рекомендует посещать.

После восстановления международного авиасообщения в Украине Минздрав утвердил рекомендацию, в которой разделил страны на красную и зеленую зоны.

В красную зону попадают страны, где количество больных — 40 человек на 100 тыс. населения.

Министерство отслеживает ситуацию с коронавирусом в мире и обновляет список.