После назначения Шкарлета с МОН уволился заместитель министра

Заместитель министра образования Егор Стадный написал заявление на увольнение после того, как правительство назначило Сергея Шкарлета на должность и.о. главы МОН.

— Я очень благодарен судьбе, которая дала мне возможность поработать 10 месяцев с очень крутыми, настоящими специалистами в МОН. Заявление уже написал, впереди много работы, — отметил чиновник.

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Назначение Шкарлета

25 июня Кабмин назначил бывшего регионала, ректор Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования.

В начале июня научное сообщество Ошибки и фальсификации в научных исследованиях опубликовала информацию о возможном плагиате в научных работах.

Шкарлет отрицает наличие плагиата в своих работах.

Сергей Шкарлет должен был стать министром образования еще в начале месяца. Но в Верховной Раде отказались назначать его на должность, несмотря на то, что это была рекомендация президента Владимира Зеленского.

Восстал председатель комитета образования Сергей Бабак. Против него его однопартийцы из Слуги народа даже начали собирать подписи за отставку из комитета.