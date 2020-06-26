Наводнение в Западной Украине: как избежать вспышек инфекций и отравлений

Из-за наводнений в Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях возникает риск вспышки инфекционных болезней и пищевых отравлений в этих регионах.

Она связана с затоплением навозохранилищ и свалок, сообщает Центр общественного здоровья Украины и в очередной раз напоминает о необходимости соблюдения профилактических правил.

Каких правил нужно придерживаться:

не пить воду из сомнительных источников и неизвестных колодцев, перед употреблением ее надо кипятить;

питаться только качественными продуктами, перед употреблением их приготовить согласно технологий — варить мясо, рыбу, яйца,

не пренебрегать правилами личной гигиены.

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Как правильно ликвидировать последствия непогоды:

после схода воды рекультивировать огороды и приусадебные участки на глубину 20-25 см, убрать весь мусор;

провести дезинфекцию в индивидуальных выгребных ямах и уборных;

почистить колодцы;

в случае затопления дома провести дезинфекцию внутри здания, тщательно вымыть посуду и мебель;

не разрешать детям играть грязными игрушками.

Несоблюдение этих правил грозит вспышками вирусного гепатита А, брюшного тифа, дизентерии, энтеровирусной инфекции.

Во время первых симптомов недомогания следует сразу обратиться к врачу.

С 22 по 24 июня 2020 года из-за сильных дождей в Западной Украине из берегов вышли горные реки.

От наводнения больше всего пострадали Ивано-Франковская, Львовская и Черновицкая области.

Непогода в Западной Украине унесла жизни трех человек, повредила тысячи домов и разрушила сотни километров дорог.

Президент Украины поручил правительству помочь местным жителям с ликвидацией последствий непогоды.

Источник: ЦОЗ