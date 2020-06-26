Наводнение в Западной Украине: как избежать вспышек инфекций и отравлений

Из-за наводнений в Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях возникает риск вспышки инфекционных болезней и пищевых отравлений в этих регионах.
Она связана с затоплением навозохранилищ и свалок, сообщает Центр общественного здоровья Украины и в очередной раз напоминает о необходимости соблюдения профилактических правил.
Каких правил нужно придерживаться:
- не пить воду из сомнительных источников и неизвестных колодцев, перед употреблением ее надо кипятить;
- питаться только качественными продуктами, перед употреблением их приготовить согласно технологий — варить мясо, рыбу, яйца,
- не пренебрегать правилами личной гигиены.
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Как правильно ликвидировать последствия непогоды:
- после схода воды рекультивировать огороды и приусадебные участки на глубину 20-25 см, убрать весь мусор;
- провести дезинфекцию в индивидуальных выгребных ямах и уборных;
- почистить колодцы;
- в случае затопления дома провести дезинфекцию внутри здания, тщательно вымыть посуду и мебель;
- не разрешать детям играть грязными игрушками.
Несоблюдение этих правил грозит вспышками вирусного гепатита А, брюшного тифа, дизентерии, энтеровирусной инфекции.
Во время первых симптомов недомогания следует сразу обратиться к врачу.
С 22 по 24 июня 2020 года из-за сильных дождей в Западной Украине из берегов вышли горные реки.
От наводнения больше всего пострадали Ивано-Франковская, Львовская и Черновицкая области.
Непогода в Западной Украине унесла жизни трех человек, повредила тысячи домов и разрушила сотни километров дорог.
Президент Украины поручил правительству помочь местным жителям с ликвидацией последствий непогоды.
Источник: ЦОЗ