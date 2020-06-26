Карантин в Украине до 31 июля: что нужно знать о правила о послаблении

В Украине Кабинет министров ввел адаптивный карантин, который продлится до 31 июля. Он предусматривает ослабление общенациональных ограничительных мер.

Теперь они будут действовать только в тех регионах, где позволяет эпидемическая ситуация.

Согласно постановлению правительства №392, сейчас в Украине разрешили:

проводить спортивные мероприятия до 50 участников без зрителей;

восстановить работу религиозных учреждений (не более 1 человека на 10 м²);

заработать отелям (без ресторанов):

восстановить работу наземного транспорта городского и международного значения.

Также с 25 мая заработало метро в Киеве, Харькове и Днепре.

С 1 июня начали работать:

фитнес-центры;

спортзалы;

учебные заведения для выпускников и абитуриентов (не более 10 человек в помещении);

железная дорога (пригородное, городское, региональное и дальнее сообщение);

межобластные пассажирские перевозки автомобилями.

Еще один этап ослабления карантина стартовал с 10 июня. Возобновили работу:

заведения питания, в частности разрешили принимать гостей в залах (только в областях, соответствующих показателям Минздрава);

учреждения культуры;

культурные мероприятия (не более 1 человека на 5 м²)

учреждения, предоставляющие помещения для работы (коворкинги).

С 15 июня Украина возобновила международное авиасообщение. Однако Минздрав разделил страны мира на красную и зеленую зоны по критерию количества активных случаев коронавируса.

Из стран красной зоны (где показатель больше, чем 40 активных случаев на 100 тыс. населения) людей будут отправлять на обсервацию/самоизоляцию на 14 дней после пересечения границы.

Все, кто прибыл из зеленой зоны, (показатель меньше, чем 40) могут не проходить самоизоляцию.

С 22 июня в областях Украины решение об усилении карантина будут принимать местные власти.

Регионы, где требуется жесткий карантин, будут определять по новой методике, выписали в постановлении Кабмина №500.

В то же время постановление не применяется к внутренним и международным авиационным пассажирским перевозкам.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

23 июня кивская власть исключила из списка запрещенной деятельности во время карантина кинотеатры, ТРЦ и рестораны.

Также разрешена работа:

театров и музеев;

бассейнов (в том числе в спорткомплексах и фитнес-центрах);

ресторанов, кафе, баров, заведений быстрого питания;

магазинов площадью более 1 тыс. кв. м.,

непродовольственных рынков.

С 24 июня во Львове разрешили кафе и ресторанам принимать посетителей в помещениях. Однако количество людей внутри не должно превышать 10 клиентов.

Также восстанавливают работу спортивные и фитнес-клубы. Одновременно в зале смогут находиться до 10 посетителей.

Какое наказание грозит за нарушение правил карантина

Для людей, которые могут быть инфицированы коронавирусом, предусмотрена административная ответственность за самовольное покидание места обсервации (карантина). Штраф от 1 тыс. до 2 тыс. необлагаемых минимумов (от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн), а для должностных лиц — от 2 тыс. до 10 тыс. необлагаемых минимумов (от 34 тыс. грн до 170 тыс. грн).

Нарушение правил и норм, установленных с целью предупреждения эпидемических и других инфекционных заболеваний, а также массовых неинфекционных заболеваний и борьбы с ними, если такие действия повлекли или заведомо могли повлечь распространение этих заболеваний, наказываются штрафом от 1 тыс. до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 тыс. грн до 51 тыс. грн) или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет или лишением свободы на срок до 3 лет.

Если такие действует повлекут за собой гибель людей или иные тяжкие последствия, то виновному грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.

Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.