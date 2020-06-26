Андрей Балонь - что известно о главе Кировоградской ОГА

25 июня ночью стало известно, что глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь вместе с руководителем патронатной службы области Сергеем Шевченко требовали у местного чиновника взятку в размере 1,8 млн грн за “непрепятствования его деятельности”.
В НАБУ и СБУ пока не называют фигурантов расследования, однако информацию о лицах, требовавших взятку подтвердили:
- местный активист Андрей Лаврусь;
- главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов;
- бывший нардеп и член наблюдательного совета УЗ Сергей Лещенко.
По словам Бутусова, взятку требовали у начальника Госпотребслужбы в Кировоградской области: 1,8 млн грн будто должны были уберечь его от увольнения.
— Первый транш в 100 тыс. грн чиновники ОГА получили в июне 2020 года, что зафиксировано в материалах следствия. Во время передачи второго — в 250 тыс. грн — уличены с поличным, — отметили в НАБУ.
Операцию по разоблачению проводили совместно СБУ, САП и НАБУ. Местный активист Андрей Лаврусь сообщил, что главу области задержали в Киеве, а обыски проводились в арендованном доме в Кропивницкому и помещении ОГА.
Правоохранители также задержали предполагаемого соучастника преступления — начальника патронатной службы Кировоградской ОГА Сергея Шевченко.
СБУ обнародовала фотографии обнаруженных во время обысков стопок купюр (гривневых и долларовых), а также коттеджа, где, вероятно, прошли обыски.
Назначение Балоня
В ноябре 2019 года 37-летнего Андрея баллона назначили главой Кировоградской ОГА. Собеседование с ним проводил сам Владимир Зеленский.
— Мне позвонили из Офиса президента и сказали, что Зеленский хочет со мной пообщаться. Я сначала подумал, что это шутка, но оказалось, что нет, мне назначили собеседование и уже по ее результатам предложили должность главы Кировоградской ОГА.
И в тот момент, когда я общался, у президента была на меня собрана достаточно грубая папка, — рассказывал Балонь в интервью изданию RegioNews.
Активист Лаврусь уверяет, что команда баллона практиковала назначения “своих людей” на местные должности.
— В Кировоградской ОГА, прикрываясь инициативой президента, через программу Лифт заводили своих людей на должности председателей РГА.
Одним из первых был Новомиргородский район. Алла Дворниченко стала председателем райгосадминистрации. Это дочь Сергея Шевченко — руководителя Госпотребслужбы в Херсонской области. Товарищ Балоня. А сын его Сергей пришел с Балонем в Кировоградскую ОГА.
Он должен был стать руководителем аппарата, но его назначили начальником патронатной службы, — рассказал Лаврусь.
Уувольнение Балоня
В день задержания Балоня правительство вдруг решило уволить его с занимаемой должности на внеочередном заседании Кабмина. Что интересно, вопрос о его отстранении не стоял на повестке дня, а голосование было пакетным.
Денис Шмыгаль объявил об увольнении Андрея Балоня за несколько минут перед голосованием за пакет кадровых решений. Причину увольнения никто не озвучил.
Что известно о главе ОГА
Андрей Балонь родился в городе Стебник Львовской области. Юридическое образование получил в Национальном университете внутренних дел, а второй диплом — по специальности Финансы и кредит в КНУ им. Т. Шевченко.
После окончания университета он 10 лет проработал в структурах МВД, начинал свою карьеру как следователь одного из райуправлений МВД во Львовской области.
С 2004 по 2006 год работал старшим следователем Дрогобицкого городского отдела Главного управления МВД во Львовской области, также год возглавлял несколько управлений в этом регионе.
В 2012-2015 годах работал в управлениях МВД Житомирской и Полтавской областей. Был доцентом в Полтавском, Херсонском и Одесском университетах.
Впервые попал на высокую государственную должность в 2017 году, когда его назначили заместителем главы Херсонской ОГА по гуманитарным вопросам, вопросам финансов и взаимодействия с правоохранительными органами.
Декларация Балоня
Жена Андрея Балоня имеет квартиру в Дрогобыче площадью 83 м² и квартиру в Киеве площадью почти 100 м², сам же чиновник не владеет ни одним жильем.
Семья задекларировала автомобили премиум-класса — Jaguar XF, Audi Q7, Porshe Cayenne, а также арендованный жилой дом в Кропивницком общей площадью 308 м².
Другим ценным движимым имуществом чиновник не обладает. В банках баллонов хранит более 724 тыс. шрн, $118 тыс. и €7,7 тыс.
26 июня Владимир Зеленский принял решение об отставке Андрея Балоня с должности главы Кировоградской областной государственной администрации.