Андрей Балонь - что известно о главе Кировоградской ОГА

25 июня ночью стало известно, что глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь вместе с руководителем патронатной службы области Сергеем Шевченко требовали у местного чиновника взятку в размере 1,8 млн грн за “непрепятствования его деятельности”.

В НАБУ и СБУ пока не называют фигурантов расследования, однако информацию о лицах, требовавших взятку подтвердили:

По словам Бутусова, взятку требовали у начальника Госпотребслужбы в Кировоградской области: 1,8 млн грн будто должны были уберечь его от увольнения.

— Первый транш в 100 тыс. грн чиновники ОГА получили в июне 2020 года, что зафиксировано в материалах следствия. Во время передачи второго — в 250 тыс. грн — уличены с поличным, — отметили в НАБУ.

Операцию по разоблачению проводили совместно СБУ, САП и НАБУ. Местный активист Андрей Лаврусь сообщил, что главу области задержали в Киеве, а обыски проводились в арендованном доме в Кропивницкому и помещении ОГА.

Правоохранители также задержали предполагаемого соучастника преступления — начальника патронатной службы Кировоградской ОГА Сергея Шевченко.

СБУ обнародовала фотографии обнаруженных во время обысков стопок купюр (гривневых и долларовых), а также коттеджа, где, вероятно, прошли обыски.











Назначил Зеленский: что известно о Балоне, который требовал 1,8 млн взятки / 3 фотографии

Назначение Балоня

В ноябре 2019 года 37-летнего Андрея баллона назначили главой Кировоградской ОГА. Собеседование с ним проводил сам Владимир Зеленский.

— Мне позвонили из Офиса президента и сказали, что Зеленский хочет со мной пообщаться. Я сначала подумал, что это шутка, но оказалось, что нет, мне назначили собеседование и уже по ее результатам предложили должность главы Кировоградской ОГА. И в тот момент, когда я общался, у президента была на меня собрана достаточно грубая папка, — рассказывал Балонь в интервью изданию RegioNews.

Активист Лаврусь уверяет, что команда баллона практиковала назначения “своих людей” на местные должности.

— В Кировоградской ОГА, прикрываясь инициативой президента, через программу Лифт заводили своих людей на должности председателей РГА. Одним из первых был Новомиргородский район. Алла Дворниченко стала председателем райгосадминистрации. Это дочь Сергея Шевченко — руководителя Госпотребслужбы в Херсонской области. Товарищ Балоня. А сын его Сергей пришел с Балонем в Кировоградскую ОГА. Он должен был стать руководителем аппарата, но его назначили начальником патронатной службы, — рассказал Лаврусь.

Уувольнение Балоня

В день задержания Балоня правительство вдруг решило уволить его с занимаемой должности на внеочередном заседании Кабмина. Что интересно, вопрос о его отстранении не стоял на повестке дня, а голосование было пакетным.

Денис Шмыгаль объявил об увольнении Андрея Балоня за несколько минут перед голосованием за пакет кадровых решений. Причину увольнения никто не озвучил.

Что известно о главе ОГА

Андрей Балонь родился в городе Стебник Львовской области. Юридическое образование получил в Национальном университете внутренних дел, а второй диплом — по специальности Финансы и кредит в КНУ им. Т. Шевченко.

После окончания университета он 10 лет проработал в структурах МВД, начинал свою карьеру как следователь одного из райуправлений МВД во Львовской области.

С 2004 по 2006 год работал старшим следователем Дрогобицкого городского отдела Главного управления МВД во Львовской области, также год возглавлял несколько управлений в этом регионе.

В 2012-2015 годах работал в управлениях МВД Житомирской и Полтавской областей. Был доцентом в Полтавском, Херсонском и Одесском университетах.

Впервые попал на высокую государственную должность в 2017 году, когда его назначили заместителем главы Херсонской ОГА по гуманитарным вопросам, вопросам финансов и взаимодействия с правоохранительными органами.

Декларация Балоня

Жена Андрея Балоня имеет квартиру в Дрогобыче площадью 83 м² и квартиру в Киеве площадью почти 100 м², сам же чиновник не владеет ни одним жильем.

Семья задекларировала автомобили премиум-класса — Jaguar XF, Audi Q7, Porshe Cayenne, а также арендованный жилой дом в Кропивницком общей площадью 308 м².

Другим ценным движимым имуществом чиновник не обладает. В банках баллонов хранит более 724 тыс. шрн, $118 тыс. и €7,7 тыс.

26 июня Владимир Зеленский принял решение об отставке Андрея Балоня с должности главы Кировоградской областной государственной администрации.