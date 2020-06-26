Степанов не определился: Минздрав анонсировал отбор на должность главы НСЗУ

На должность председателя Национальной службы здоровья Украины может произойти дополнительный набор, ведь министр здравоохранения Украины Максим Степанов пока не определился с кандидатом.

Об этом Максим Степанов заявил 26 июня на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

— Кандидат на пост главы НСЗУ не определен. Вероятно, будет объявлен дополнительный отбор, — рассказал Максим Степанов.

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По словам министра, полноценный конкурс на эту должность не состоялся из-за карантина в Украине, его проведут после завершения действия ограничительных мер. Сейчас возможен только отбор и подписание контракта с его победителем.

Из-за стремительного распространения коронавируса в Украине Минздрав планирует усилить контроль за соблюдением ограничительных мер.

Речь идет о масочном режиме в транспорте и супермаркетах, а также о социальной дистанции ​​в общественных местах.

Кроме того, в проблемных регионах могут закрывать различные учреждения.