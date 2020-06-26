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Факты / Украина / Общество

Украину внесли в список стран, которым хотят разрешить въезд в ЕС — Euronews

Украина указана среди стран, с которыми может открыть границу Евросоюз.

Об этом говорится в рабочем документе, проект которого показал телеканал Еuronews.

Телеканал привел список из 54 стран, с которыми возможно откроют границы ЕС.

В списке также страны Европы: Андорра, Черногория, Сербия, Босния, Албания, Грузия и Украина.

Молдову, Россию и Армению в список не внесли.

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Пока нет уверенности, эти страны утвердят в таком виде. Возможно список был составлен по устаревшим данным, в начале новой вспышки эпидемии.

Открытие границ ЕС

Открытие границ для иностранцев совпало с началом туристического сезона в Европе. В то же время многие страны отказались временно принимать туристов из Украины, но готовы давать визы на работу.

Единственная страна, которая отменила запрет на границе с Украиной — Польша. Въезд в нее открылся 13 июня без условия карантина. Ограничения по международным рейсам были сняты 16 июня.

Источник: Еuronews

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