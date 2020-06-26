Пробки в Киеве 26 июня наблюдаются даже днем

Пробки в Киеве 26 июня, которые начались еще утром, до обеда так и не прекратились.

По состоянию на 14.00 неудобства во время движения испытывают водители на всех мостах столицы, однако самая плохая ситуация на Северном мосту в сторону правого берега.

Весь центр столицы помечен на карте пробок красным.

Проспект Победы тянется в сторону центра от станции метро Политехнический институт. В другую сторону пробки начинаются от метро Шулявская.

Почти заблокировано движение по улице Вадима Гетьмана. Также тянется проспект Валерия Лобановского.







Выходные на День Конституции: Киев уже днем стал в 6-балльных пробках (КАРТА) / 2 фотографии

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Киев разъезжается перед длительными выходными

Сразу три выходных на День Конституции будут иметь украинцы из-за того, что праздник в 2020 году приходится на воскресенье, 28 июня.

Граждане получат дополнительный выходной 29 июня. Поэтому будут длительные выходные — с 27 до 29 июня.