На 26 июня Национальный банк Украины установил курс 26,7 грн /1 $ — после вчерашнего укрепления гривна немного упала в цене.
Уменьшение цены на евро зафиксировалось на отметке в 29,91 грн/1 €, укрепив при этом гривну.
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Курс валют в Украине на 26.06:
- $1 – 26,7 грн;
- €1 – 29,91 грн;
- 1 польский злотый — 6,78 грн;
- 10 российских рублей — 3,84 грн.
Прогноз для валютного рынка
Курс гривны к доллару не покажет до конца года укрепление из-за тяжелой экономической ситуации в Украине.
В госбюджете-2020 заложен курс на уровне 30 грн/$ 1. Это министр финансов Сергей Марченко называет “реалистично оптимистичным”. В то же время он может вырасти осенью.
Летом курс украинской валюты установится на отметке 27 грн/1$ с небольшими колебаниями.