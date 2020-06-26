На 26 июня Национальный банк Украины установил курс 26,7 грн /1 $ — после вчерашнего укрепления гривна немного упала в цене.

Уменьшение цены на евро зафиксировалось на отметке в 29,91 грн/1 €, укрепив при этом гривну.

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Курс валют в Украине на 26.06:

$1 – 26,7 грн;

€1 – 29,91 грн;

1 польский злотый — 6,78 грн;

10 российских рублей — 3,84 грн.

Прогноз для валютного рынка

Курс гривны к доллару не покажет до конца года укрепление из-за тяжелой экономической ситуации в Украине.

В госбюджете-2020 заложен курс на уровне 30 грн/$ 1. Это министр финансов Сергей Марченко называет “реалистично оптимистичным”. В то же время он может вырасти осенью.

Летом курс украинской валюты установится на отметке 27 грн/1$ с небольшими колебаниями.