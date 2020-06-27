19-летний россиянин пришел пешком из Урала в Украину, чтобы не служить в армии РФ

26 июня пограничники Сумской области задержали россиянина, который пешком попытался пересечь границу вне установленного пункта пропуска.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Лукашовка Великописаревского района.

19-летний парень оказался жителем Урала.

По его словам, он собирался трудоустроиться в Украине. Он признался, что пошел на такой шаг, чтобы его не призвали в российскую армию.

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За незаконное пересечение госграницы россиянина привлекли к административной ответственности и запретили въезжать в Украину на протяжении трех лет.

Парня принудительно вернули на территорию России.

Россиянин хотел устроиться в Нацгвардию

В марте россиянин с украинскими корнями, который принимал участие в боевых действиях на территории Кавказа, пытался устроиться на службу в Нацгвардию. Помешала его планам военная контрразведка СБУ.

При подаче документов мужчина сознательно не сообщил, что имеет паспорт РФ и контакты с российскими правоохранительными органами, в частности, на временно оккупированной территории Украины.