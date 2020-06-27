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Факты / Украина

948 за сутки: количество больных Covid-19 в Украине превысило 42 тыс.

Коронавирус в Украине 27 июня подтвердили у 42 065 украинцев, новых случаев — 948.

За сутки умерло 24 человека, всего от осложнений коронавируса скончались 1 110 человек. Вылечились 402 украинца. Всего болезнь преодолели 18 701 пациент.

Среди больных — 58% женщин и 42% мужчин.

Города, в которых больше всего придерживаются самоизоляции:

  • Львов — 25,24%
  • Ивано-Франковск — 24,11%
  • Киев — 19,62%
  • Ужгород — 18,92%
  • Ровно — 17,66%.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Статистика коронавируса в Украине на 26 июня показала очередной антирекорд по количеству новых инфицирований — 1 109 пациентов. Всего Covid-19 зафиксировали 41 117 человек.

За две недели количество больных коронавирусом значительно увеличилось. Ежедневно суточный прирост составялет не менее 800-900 человек.

Власти Украины связывают распространение болезни с тем, что украинцы начали массово игнорировать рекомендации Минздрава и не соблюдают противоэпидемичекие меры — социальную дистанцию, масочный режим в транспорте и т. д.

Фото: Dreamstime

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