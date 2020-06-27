Андрея Балоня, которого подозревают в коррупции, уволили с должности главы Кировоградской областной государственной администрации.

Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский 27 июня.

— Уволить Балоня Андрея Богдановича от должности председателя Кировоградской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению, — указано на сайте.

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Дело Балоня

Андрея Балоня подозревают в получении взятки в размере 1,8 млн грн от одного чиновника, чтобы “не препятствовать его деятельности”.

26 июня Балоня взяли под стражу на два месяца с правом на залог в размере 10 млн грн. Его подельника также взяли под стражу, альтернатива — внесение залога 5 млн грн.

В НАБУ и СБУ пока не называют фигурантов расследования.

Андрея Балоня назначили главой Кировоградской ОГА в ноябре прошлого года.

Фото: Андрей Балонь